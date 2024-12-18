Рудковская назвала большими шансы на возвращение российских фигуристов

Есть достаточно большие шансы на возвращение российских фигуристов на международные турниры, заявила «Спорт-Экспрессу» супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская.
«По моей информации, на возвращение достаточно большие шансы. Как и Евгений, я тоже общаюсь с очень многими людьми сейчас. Скажу так — потепление на самом деле сильное во всех отношениях», — сказала Рудковская.
По словам Рудковской, после победы Дональда Трампа на выборах президента США к ним стали поступать различные запросы и предложения. «Все активизировались. Уже на следующий день начали звонить — я вам серьезно говорю. Я на связи с очень многими промоутерами, с которыми, честно говоря, не общались с момента начала СВО», — добавила Рудковская.
Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с 2022 года.
«РИА Новости» со ссылкой на источники 9 декабря сообщило, что ISU планирует допустить россиян в нейтральном статусе на отборочный турнир, это решение может быть принято в марте 2025 года. Квалификационный олимпийских турнир фигуристов пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября.