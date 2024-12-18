Рудковская назвала большими шансы на возвращение российских фигуристов

По словам Рудковской, после победы Дональда Трампа на выборах президента США к ним стали поступать различные запросы и предложения. «Все активизировались. Уже на следующий день начали звонить — я вам серьезно говорю. Я на связи с очень многими промоутерами, с которыми, честно говоря, не общались с момента начала СВО», — добавила Рудковская.