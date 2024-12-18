Рудковская призналась, что хотела простить долг Парсеговой: «Зато как мы Тутберидзе наладили бизнес!»

Суд постановил взыскать 1,8 млн рублей за невыполнение условий договора с матери 12-летней Парсеговой, которая в 2023 году ушла из академии Плющенко к Этери Тутберидзе. Позже стало известно, что команда Тутберидзе передала часть вырученных средств с продажи билетов на открытую тренировку на закрытие долга фигуристки.
— Яна Александровна, а честно — вы по поводу истории с Парсеговой не жалеете? Поступили бы так же сейчас?
— Не жалею ни о чем. Беспрецедентный кейс в истории фигурного катания и спорта в целом. Правда победила неблагодарную ложь со стороны мамы, которую мы доказали в каждом пункте. Решение вступило в законную силу.
У нас огромное количество спортсменов на контракте. И мы расстаемся со всеми нормально, расторгаем контракты по обоюдному согласию, без судов, прощая затраченные средства. Хотя так же вкладывали. Но, когда тебе в душу плюют обманным путем, это не может остаться безнаказанным. То, что случилось — некрасивая история, соглашусь! Можно было прийти по-человечески, поговорить, как делают другие родители. И, смею вас уверить, конфликта бы не было! Но так как был такой плевок и очень много вранья…
Я вообще хотела прийти на финальное судебное заседание и простить все долги, причем об этом плане знали даже наши адвокаты. Выиграть дело, но прийти на последнее заседание и все простить. Но тут влез ты, Дима (корреспондент «СЭ» Кузнецов — прим. Sport24). Если бы не твое интервью — так бы и сделала. Из-за тебя пришлось доводить до конца. Зато как мы Этери Георгиевне наладили бизнес! Раз в квартал теперь контрольные прокаты за денежку. Потому что после того, как она сделала открытую тренировку для Парсеговой, она поняла — это неплохой бизнес. На государственной арене сделали билеты по 10 тысяч, на 5 миллионов продали, говорят, что заплатили аренду — так прекрасно, еще и принесла деньги в казну. Плюс Redkassa свои комиссионные заработала. Все в плюсе. И бизнес налажен.
Кто бы что ни говорил, именно кейс Парсеговой не только оказался поучительным, но и бизнес настроил. А мы на выплаченные нам деньги привезли детей на шоу из Курской и Белгородской областей, Донецкой и Луганской Республик. Экипировали детей из многодетных семей и семей СВО. Сделали большое дело. В конце года все наши благотворительные дела перечислим с прикрепленными платежками.
— Может, вам тоже провести открытую тренировку?
— Мы хотим провести коммерческий турнир Евгения Плющенко и, наоборот, не собрать деньги, а раздать в рамках призового фонда. Чтобы могли приезжать международные звезды, чтобы сделать это более интересным и со съемкой, естественно. Не местечково. Сейчас разрабатываем эту идею. Конечно, не на нашей арене на 250 зрителей. Хотелось бы на большой и с доступными билетами.
Я считаю, билеты по 10 тысяч — это очень дорого. Будь то открытая тренировка, шоу или соревнования. Одно дело — первые ряды для VIP на шоу продавать за эту сумму. Брать 10 тысяч за билеты на шоу в первый ряд — нормально: большая постановка, артисты, спортсмены, аренда, свет, звук, декорации, полеты, охрана, клининг.
Другое дело — открытые тренировки и турниры. Вопрос тонкий. У нас хоть и свои частные арены, мы на это по-другому смотрим. Скорее как Тамара Николаевна Москвина. Открытые тренировки нужно проводить для популяризации фигурного катания. Мы можем позволить себе не брать с поклонников за это материальные средства. Только их любовь и внимание, что на наш с Евгением взгляд, дороже любых денег.