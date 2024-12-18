Рудковская призналась, что хотела простить долг Парсеговой: «Зато как мы Тутберидзе наладили бизнес!»

Я вообще хотела прийти на финальное судебное заседание и простить все долги, причем об этом плане знали даже наши адвокаты. Выиграть дело, но прийти на последнее заседание и все простить. Но тут влез ты, Дима (корреспондент «СЭ» Кузнецов — прим. Sport24). Если бы не твое интервью — так бы и сделала. Из-за тебя пришлось доводить до конца. Зато как мы Этери Георгиевне наладили бизнес! Раз в квартал теперь контрольные прокаты за денежку. Потому что после того, как она сделала открытую тренировку для Парсеговой, она поняла — это неплохой бизнес. На государственной арене сделали билеты по 10 тысяч, на 5 миллионов продали, говорят, что заплатили аренду — так прекрасно, еще и принесла деньги в казну. Плюс Redkassa свои комиссионные заработала. Все в плюсе. И бизнес налажен.