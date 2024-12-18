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«Евгений Викторович ждет 10 млн. Пора бы их найти». Рудковская — об участии Плющенко в турнире шоу-программ

Продюсер, генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику завила, что ее супруг, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко согласится выступить в турнире по шоу‑программам «Русский вызов» за 10 млн рублей.

Источник: Sport24

Ранее Плющенко называл именно такую сумму, когда у него спрашивали о готовности принять участие в турнире, в котором дважды подряд побеждал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

— Евгений Викторович больше не рассматривает участие в турнире шоу-программ?

— Евгений Викторович ждет 10 миллионов. Пора бы их найти, мне кажется. Потому что без Евгения Викторовича это какая-то незаконченная история. (смеется).

— По правилам, кстати, делают наоборот, пытаются «стариков» убрать.

— Есть такая пословица — старый конь борозды не портит. Вы же сами видели, как 42-летний Плющенко прыгал не менее двух прыжков в каждом номере. Вообще каскады на тренировках 3−3 делает. Когда хочет.

— Алексей Ягудин за два турнира как раз 10 миллионов заработал.

— Не уверена, что он готов отдать честно заработанные кровные своему заклятому другу. (смеется) Да и в принципе они объективно заслуженные. Он был хорош. Не могу это не подчеркнуть. Особенно в первый сезон.