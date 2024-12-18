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«Что ж я, на сумасшедшую похожа?» Рудковская не поедет на чемпионат России в Омск

Продюсер, генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику заявила, что не собирается ехать на чемпионат России по фигурному катанию в Омске.

Источник: Sport24

— Планируете ехать в Омск?

— Что ж я, на сумасшедшую похожа? Зачем я поеду в Омск?

— За Макара (Игнатова) вживую поболеть.

— За Макара я и через телевизор поболею. У меня 85 шоу! Честно говоря, больше люблю смотреть прокаты уже в записи, онлайн не получается, сложно. И я переживаю всегда очень за него, как в свое время за Сашу Трусову.

Я еще за Соню (Муравьеву) болею всегда. Мы с ней всегда созваниваемся перед стартами.

Чемпионат России по фигурному катанию 2025 года пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.