«Что ж я, на сумасшедшую похожа?» Рудковская не поедет на чемпионат России в Омск

— Планируете ехать в Омск?
— Что ж я, на сумасшедшую похожа? Зачем я поеду в Омск?
— За Макара (Игнатова) вживую поболеть.
— За Макара я и через телевизор поболею. У меня 85 шоу! Честно говоря, больше люблю смотреть прокаты уже в записи, онлайн не получается, сложно. И я переживаю всегда очень за него, как в свое время за Сашу Трусову.
Я еще за Соню (Муравьеву) болею всегда. Мы с ней всегда созваниваемся перед стартами.
Чемпионат России по фигурному катанию 2025 года пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.