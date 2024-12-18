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Загитова рассказала, как планирует встретить Новый год

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова рассказала, как собирается отпраздновать Новый год.

Источник: Sport24

«Новый год — это семейный праздник. Поэтому надеюсь, что все-таки мне удастся приехать в Москву. Очень хочу встретить 2025 год с семьей, с родными и близкими. Уже больше четырех лет я начинаю 31 декабря с выступлений для зрителей. Да, такая традиция — радовать их. И этот год не исключение», — рассказала Загитова в интервью «Газете.Ru».

Алина Загитова исполнит главную роль в новогоднем ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге. Одно из представлений пройдет 31 декабря в спортивном комплексе «Юбилейный».