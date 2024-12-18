Загитова о роли Одиллии в шоу Навки «Лебединое озеро»: «Мне интересен этот сложный образ, еще и отрицательный»

«Я согласилась, потому что мне интересен этот сложный образ, еще и отрицательный. Советую любителям фигурного катания прийти на шоу. Оно привлекает красочностью, яркостью программы», — сказала Загитова. Также она рассказала, где планирует встретить Новый год. «Новый год — это семейный праздник. Поэтому надеюсь, что все-таки мне удастся приехать в Москву. Очень хочу встретить 2025 год с семьей, с родными и близкими. Уже больше четырех лет я начинаю 31 декабря с выступлений для зрителей. Да, такая традиция — радовать их. И этот год не исключение», — добавила фигуристка.