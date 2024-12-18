«Американцы за нами следят»: интервью о буме танцев на льду в России

— Конечно. Сейчас закончится сезон, и мы еще пару показательных номеров сделаем, чтобы пощупать другие направления. Это делается еще и для того, чтобы понять свои наиболее сильные стороны. У пар-лидеров всегда было как — сперва один стиль берешь, потом другой, но в олимпийский сезон все равно возвращаешься к тому, что у тебя получается лучше всего. Я поэтому в этом году Барбаре Фузар-Поли сказал, что она, возможно, поторопилась с «роботами» у Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри — надо было возвращать их на Олимпиаду.