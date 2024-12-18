«Американцы за нами следят»: интервью о буме танцев на льду в России

Крутой экстерьер
— За счет чего Василиса с Максимом в заочной борьбе близко подобрались к тройке призеров?
— Первично то, что они по изначальным данным оба очень талантливы. И они прекрасно друг в друга попали, что еще более важно. В танцах может быть так, что по отдельности партнеры замечательные, но вместе не монтируются. А у Василисы с Максом попадание и по характерам, и по физике, и экстерьером. Возможно, это слово не совсем правильное здесь, но тем не менее.
— Почему неправильное? Мне кажется, первое, что приходит в голову, когда говоришь о Василисе с Максимом, это то, что они оба очень красивые.
— Соглашусь. И мне нравится, что даже с учетом того, что у них разные характеры и у каждого своя харизма, они хороши друг с другом. За счет этого, на мой взгляд, и идет прогресс.
— Вы говорили, что у них есть схожесть в катании. Это несмотря на то, что базовая техника у ребят разная?
— Да, но здесь нужно отметить и то, что мы в этом отношении проделали большую работу. Над общей техникой ребята работают постоянно. На этапе скатывания мы занимались прямо-таки базовыми вещами, с которых учатся кататься в паре. Добавлю также, что этот этап притирки у ребят пошел достаточно быстро. Не говорю о том, что они уже какие-то супер-скатанные, но прогресс действительно сильный.
В танцах на льду очень много работы, которая не видна глазу. Соревнования — это работа на публику, показ эмоций, но на тренировочном льду ты постоянно работаешь над техникой и скатыванием. Лед, зал, снова лед — и так каждый день. Рутина. Но ребята с ней хорошо справляются. Надеюсь, что это позволит нам создать базис, на который можно будет нанизывать нечто большее.
На оценку мы сейчас не ориентируемся, это не абсолют. Мы — весь наш большой коллектив из Анжелики Крыловой, меня, Екатерины Рязановой и огромного количества других специалистов — смотрим только на то, насколько хорошо ребята катаются. Одномоментный результат не столь важен, хотя задача получить хорошие баллы, безусловно, все равно так или иначе стоит. Сейчас гораздо важнее сделать базу, которая позволит нам максимально расширить спектр того, что мы можем использовать в паре.
Я говорю и о поддержках, и о вращательных элементах, и о многих других вещах.
— Это то, что в будущем будет определять лицо пары?
— Да, это поиск своего стиля. Сейчас в танцах на льду очень четкое движение в сторону техники. Понятное дело, что одна из составляющих — это харизма, хореография, эмоции, но техническая часть очень важна. Мы не знаем, что придумают в правилах, условно, на следующий год. Быть может, добавят еще какие-то элементы, и нам нужно будет быстро подстроиться.
Поэтому сейчас важно мониторить все, что происходит в том числе и на международной арене, чтобы не упустить тенденции. Не хочется во всей этой истории быть, знаете, догоняющим. Хочется по возможности даже предопределять что-то.
Со своей стороны я перед Василисой и Максимом ставлю не только маленькие, сиюминутные задачи. Они тоже есть, безусловно, но основная цель — постараться стать людьми, которые будут двигать этот вид спорта и иметь на него влияние. Мне кажется, это самая интересная задача, и на нее в нашей команде сейчас нацелены все. Обсуждали этот момент с ребятами и с Анжеликой и пришли к выводу, что будем двигаться энергетическим потоком, чтобы в конечном итоге стать если не лучшими, то одними из лучших.
Лирические атлеты
— Давайте назовем сильные стороны пары? Экстерьер — это мы уже поняли. Далее, наверное, акробатика?
— Да. Они очень хорошо подходят друг другу в этом плане по параметрам, могут делать вообще любую акробатику. И мы в эту сторону активно работаем. У них у обоих уже был базис в этом отношении, но мы нацелены на то, чтобы таких ходов у них было еще больше. С нами работает очень хороший профессиональный акробат, он активно помогает ребятам.
При этом могу сказать, что с технической стороны и Максиму, и Василисе еще есть куда улучшаться. В том же владении коньком и в других вещах ни тот, ни другая вершин своих пока не достигли. Но это еще впереди. Сейчас, когда программы и базовые технические вещи настроены, можно заняться техникой специфической, такой как чистота отдельно взятых элементов. Мы же по большому счету этим еще не занимались.
Далее из сильных сторон выделю разноплановость. В программах они могут быть и нежными лирическими героями, и в хорошем смысле слова атлетами — в плане скорости, силы, работы коньком. При этом меня очень радует, что ни там, ни там они не достигли еще своего потолка — значит есть большое пространство для улучшения.
Ну и, конечно, физические кондиции. Мы особенно работаем над этим, причем не только к конкретным турнирам. Задача стоит такая, чтобы ребята в принципе были сильными и здоровыми.
— В чем уникальные стороны Василисы и Максима как партнеров?
— Вася умеет подхватить зал своей энергетикой так, что ты даже не понимаешь, как она это делает. Есть хорошие катальщики, есть уникальные спортсмены, но не хватает контакта с залом. Она в этом плане молодец. Ей это дано свыше.
Максим у нас больше технарь, но сейчас он тоже стал больше работать над эмоциями и подачей. Они подтаскивают друг друга — каждый дает вектор для улучшения.
Я считаю, что в этом сезоне они попали с обеими программами. Ритм-танец под Элвиса — с одной стороны, очевидная тема, а с другой, у меня ощущение, что она не затерялась бы и на международной арене. В произвольном под «Лунную сонату» хотелось сделать так, чтобы они не выглядели одновременно и слишком молодежно, и слишком старомодно. Поэтому для первой части я нашел фрагмент, который играет группа Depeche Mode — с одной стороны, классика, а с другой, новое прочтение. Программы получились по настроению абсолютно разные.
— Две диаметрально противоположные постановки — тоже своего рода проверка ребят во время поиска своего стиля?
— Конечно. Сейчас закончится сезон, и мы еще пару показательных номеров сделаем, чтобы пощупать другие направления. Это делается еще и для того, чтобы понять свои наиболее сильные стороны. У пар-лидеров всегда было как — сперва один стиль берешь, потом другой, но в олимпийский сезон все равно возвращаешься к тому, что у тебя получается лучше всего. Я поэтому в этом году Барбаре Фузар-Поли сказал, что она, возможно, поторопилась с «роботами» у Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри — надо было возвращать их на Олимпиаду.
Сейчас у ребят много разных танцев в копилке — есть и лирика, и модерновые вещи. «Мастер и Маргарита» тот же. Мы вообще думали, может, взять его для произвольного танца в этом году, но решили пока отставить в сторону. На данный момент уже начинаем искать музыку для следующего сезона.
— Как вам взрыв конкуренции в танцах на льду в этом году?
— Мне очень нравится. Есть ощущение, что этот взрыв может дать нам новых лидеров. Очень приятно, что есть много новых, интересных пар — это дает драйв для всех нас. Публика очень хорошая на трибунах, классно принимают. Интрига появилась. Хотя в этом отношении, конечно, решать не нам, а судьям.
Прогнозы на чемпионат России в этом плане давать не хотелось бы. Единственное пожелание — чтобы была борьба, которая будет интересна и зрителям, и специалистам. Чтобы была конкуренция, ведь в итоге она поднимет всех нас.
«Кагановская в топ-3? Не удивлюсь»
— Тогда так спрошу, без прогнозов — удивитесь, если Василиса с Максимом попадут в тройку в Омске?
— Нет. Но как в итоге будет — сказать сложно.
— Когда мы с вами говорили весной, вы сказали, что сейчас иностранные тренеры и фигуристы вряд ли будут смотреть чемпионат России по танцам, хотя ранее активно это делали. Но сейчас есть ощущение, будто делать это им необходимо.
— Могу согласиться. Более того — недавно был на Челленджере, общался с коллегами. И мне сказали, что в этом сезоне смотрят даже наших юниоров. У Марии Фефеловой/Артема Валова очень хорошо зашла «Дюна», ребята собрали много просмотров. И на международном старте ко мне подходили и говорили, какая классная у ребят программа получилась.
Сейчас нас смотрят и итальянцы, и американцы. Причем не только соревнования, но и даже шоу. Заочное соревнование все-таки ведется.
Влад Жуков