Главред «Миллиард. Татар» о Загитовой: «У нее очень большая база поклонников. Видим, это народная любовь! И неспроста народ ее любит»

«Мы разыгрывали билеты на шоу “Хранители времени”, но из-за графика я не смог посетить. В этом году нас были культурные номинации. Допустим, в 2024 году впервые вышел цирк на татарском языке. Точно так же — с Алиной. По сути, это первое ледовое шоу с национальным колоритом. Мы решили отметить этот момент. Зрители и болельщики остались довольны, в социальных сетях писали слова благодарности Алине: люди признавались, что специально ради проекта Загитовой приезжали из других городов, например, из Ижевска, Перми и Уфы. У нее очень большая база поклонников. Видим, это народная любовь! И неспроста народ ее любит», — сказал Арслан Минвалеев.