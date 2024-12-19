Затмить Загитову и проиграть: катастрофа фаворитов чемпионата России

Впрочем, странно было бы думать, что для экс-чемпионов Европы, медалистов чемпионата мира и участников Олимпийских игр первый стартовый номер — проблема, с их-то опытом. Но факт остается фактом: короткая программа под музыку из фильма «Убить Билла», настоящий хит, убила шансы Бойковой и Козловского на золото. В чем может заключаться причина грубейшей ошибки на тройном выбросе, после которой борьба за победу на чемпионате России для Бойковой и Козловского, по сути, закончилась? Это вопрос для внутреннего анализа в группе Этери Тутберидзе, где уже второй год работают фигуристы. Со стороны можно только строить предположения.