Затмить Загитову и проиграть: катастрофа фаворитов чемпионата России

Дмитрий Козловский, производя символический выстрел в голову Александры Бойковой под тарантиновский Bang Bang в первые секунды короткой программы на чемпионате России, еще не знал, что произойдет с его партнершей буквально через минуту. Корреспондент РИА Новости Спорт рассказывает.
Не рады быть Гагариным
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в Омске выиграли турнир до его начала. Но — не в парном катании, а в показе мод на церемонии жеребьевки. По всеобщему мнению, именно они предстали в сногсшибательном виде. Партнерша облачилась в платье в пол и черную вуаль на глазах. Ее спутник — в стильный костюм. Это был однозначно хит вечера — даже Алина Загитова, умеющая привлекать взгляды, осталась несколько в тени.
Но глаза Александра демонстративно закрыла еще и после того, как вытянула ракету — чемпионат проходит, напомним, под слоганом «Омск, ты просто космос» — с номером один. Гагариным тут быть не любят. Начинать первыми в фигурном катании — особая психологическая ноша, и не зря на каждой жеребьевке издавна существует традиция аплодировать «первому стартовому».
Начинают и проигрывают
Впрочем, странно было бы думать, что для экс-чемпионов Европы, медалистов чемпионата мира и участников Олимпийских игр первый стартовый номер — проблема, с их-то опытом. Но факт остается фактом: короткая программа под музыку из фильма «Убить Билла», настоящий хит, убила шансы Бойковой и Козловского на золото. В чем может заключаться причина грубейшей ошибки на тройном выбросе, после которой борьба за победу на чемпионате России для Бойковой и Козловского, по сути, закончилась? Это вопрос для внутреннего анализа в группе Этери Тутберидзе, где уже второй год работают фигуристы. Со стороны можно только строить предположения.
Что можно сказать точно — это не последствия неготовности к турниру. За неделю с небольшим назад Тутберидзе устроила контрольные прокаты со зрителями и прессой. Бойкова и Козловский там как раз исполняли короткую программу — и сделали это идеально. Любой знакомый с тренировочным процессом человек поймет, что если чистое исполнение спортсмены продемонстрировали, находясь под нагрузкой, то после нескольких «дней свежести» перед стартом «физика» не может быть фактором.
А вот психология — может. Так много шума вокруг конкуренции Александры и Дмитрия с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, что подсознательно абстрагироваться от него вряд ли возможно. В истории много случаев, когда чрезмерное давление от ожиданий ломало даже самых выдающихся спортсменов. Возможно, Бойковой и Козловскому, обычно с охотцей подхватывающим тему «райвалри», стоит поменять тактику и не педалировать ее.
Но это только совет со стороны, в котором, безусловно, фигуристы вряд ли нуждаются при таком опытном тренерском штабе, куда входят и большие мастера парного катания — Максим Траньков и Алексей Тихонов. Да и на пресс-конференции, куда Бойкова и Козловский все-таки пришли после короткой программы (проход через микст-зону был отменен из-за слез партнерши), двукратные чемпионы России не горели желанием пускаться в поиски причин срыва.
«Давненько не бывали на третьем месте, но сложилось как сложилось, — констатировал партнер. — Не получилось, допущена была досадная, непонятная ошибка. Заниматься анализом бессмысленно. Просто и банально — не получилось. Впереди произвольная программа, посмотрим, что получится сделать завтра».
На тему «завтра» Бойковой и Козловскому задали весьма актуальный вопрос. Как известно, эти фигуристы разучивают выброс в четыре оборота. И если есть какая-то подходящая ситуация для попытки его исполнения, то это как раз произвольная программа омского чемпионата России. Отставание в десять баллов, уже очевидно, у мегастабильных Мишиной и Галлямова отыграть обычным способом невозможно. Остаются способы необычные.
«Мы пойдем ва-банк и сделаем всё!» — Бойкова, услышав вопрос о четверном выбросе, даже перешла на крик. Но на уточняющий вопрос, шутка это или нет, ответила: «Узнаете завтра». Козловский же предпочел оседлать привычного ироничного конька. «Я искренне сомневаюсь, что будет неожиданный перформанс Саши, достаточно их уже для этого турнира, — ухмыльнулся он. — Подойдем к произвольной программе спокойно, начнем с чистого листа».
Правда, когда его спросили — принято ли решение о четверном выбросе в день произвольной программы или оно уже есть, Козловский после некоторой паузы ответил: «Саша мне подсказывает “завтра”, и от этого я волнуюсь еще больше».
Мозер в деле
Много раз неудача одного конкурента психологически выбивала из колеи другого. Вышеупомянутый Максим Траньков наверняка вспомнит случай из его личной практики выступлений в паре с Татьяной Волосожар. Когда за несколько часов до начала чемпионата Европы-2012 снялись из-за травмы немцы Алена Савченко и Робин Шолковы, российской паре пришлось проводить «перенастройку». «Пропала мотивация выиграть у трехкратных чемпионов мира, — признавался тогда Траньков. — Нас это даже деморализовало».
Но у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова не менее, а точнее, даже более опытный тренерский штаб, чтобы оградить от таких нюансов. Тамара Москвина наверняка приметила зорким глазом срыв Бойковой и Козловского и проконтролировала, чтобы глаза учеников ни на мониторы с оценками, ни на телевизоры с повторами не глядели. Позднее Мишина подтвердила: она и ее партнер выходили на лед, не зная о падении конкурентов.
«Мы обычно не смотрим выступления до своего, — сказала двукратная бронзовая медалистка Олимпиады журналистам, отвечая на вопрос, повлияла ли ошибка Бойковой и Козловского на настрой ее пары. — Можем только посмотреть после выступления, да и то обычно идем давать интервью». «И записывать кружочки в телеграм-канал», — добавил очевидно «выдохнувший» Галлямов.
«Выдыхать» было от чего — Бойкова и Козловский оказались в итоге третьими после короткой программы, пропустив вперед еще и Наталью Хабибуллину с Ильей Княжуком. Что, кстати, весьма примечательный момент: эти фигуристы с нынешнего сезона тренируются у Нины Мозер. Заслуженный тренер России, которая привела к триумфу на Олимпиаде в Сочи Волосожар и Транькова, долго не хотела вновь входить в ту же реку и не брала топовых учеников. Теперь, получается, вошла.
«Страшнее ничего нет»
В заключение, возвращаясь к группе Тутберидзе, которая, к слову, впервые появилась на внутрироссийском турнире нынешнего сезона — еще одна ее спортивная пара Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев короткую программу исполнила блестяще, если не считать штрафного балла за перекат по времени. «Украсить хотела программу лишним взглядом», — объяснила фигуристка причину того, что не удалось уложиться в положенные две минуты 50 секунд. Но в целом спортсмены были довольны — им явно не хотелось перед глазами именитой наставницы выступить ниже реальных возможностей.
«Последний раз выступали с Этери Георгиевной на прошлом чемпионате России, с тех пор она стала появляться на наших тренировках намного чаще. Страшнее, чем кататься перед Этери Георгиевной, нет ничего. Чемпионат России после этого цветочки», — признался Евгеньев журналистам.
Наверное, Бойкова и Козловский под заключительной частью этого высказывания бы не подписались.
Андрей Симоненко