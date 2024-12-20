Навка о допуске фигуристов к квалификации Игр-2026: «Безумно радостная новость! Уверена, что мы будем на Олимпиаде!»

«Это безумно радостная новость! Не просто надежда, а уверенность, что на Олимпиаде наши спортсмены будут, а мы будем за них болеть! Споры о нейтральном статусе? Мое мнение — нельзя лишать спортсмена возможности участия в соревнованиях, Олимпийских играх. Олимпиада бывает раз в четыре года, что будет еще через четыре года — неизвестно. Судьба спортсмена очень коротка, они пашут ежедневно на тренировках. Споры — это глупости, они не нужны», — сказала Навка «СЭ».