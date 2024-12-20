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Российские фигуристы и конькобежцы допущены до олимпийского отбора. Какие именно это будут турниры?

Международный союз конькобежцев допустил представителей России и Белоруссии для отборочных соревнований Олимпиады-2026 в нейтральном статусе.

Источник: Sport24

Одновременно объявлен список турниров, на котором наши фигуристы и конькобежцы смогут побороться за олимпийские квоты.

Фигурное катание: Квалификационный турнир в Пекине (17−21 сентября 2025 года).

Шорт-трек: четыре этапа Кубке мирового тура.

— 16—19 октября 2025. Монреаль (Канада).

— 23—26 октября 2025. Солт-Лейк-Сити (США).

— 20—23 ноября 2025. Гданьск (Польша).

— 27—30 ноября 2025. Дордрехт (Нидерланды).

Конькобежный спорт: четыре этапа Кубка мира.

— 14—16 ноября. Солт-Лейк-Сити (США).

— 21—23 ноября. Калгари (Канада).

— 5—7 декабря. Херенвен (Нидерланды).

— 12—14 декабря. Хамар (Норвегия).

При этом остаются вопросы с получением виз на эти старты. Если геополитическая ситуация кардинально не поменяется, попасть нашим спортсменам в Польшу, Нидерланды и Норвегию будет непросто.

Автор: Олег Шамонаев