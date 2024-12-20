Российские фигуристы и конькобежцы допущены до олимпийского отбора. Какие именно это будут турниры?

Одновременно объявлен список турниров, на котором наши фигуристы и конькобежцы смогут побороться за олимпийские квоты.
Фигурное катание: Квалификационный турнир в Пекине (17−21 сентября 2025 года).
Шорт-трек: четыре этапа Кубке мирового тура.
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Конькобежный спорт: четыре этапа Кубка мира.
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При этом остаются вопросы с получением виз на эти старты. Если геополитическая ситуация кардинально не поменяется, попасть нашим спортсменам в Польшу, Нидерланды и Норвегию будет непросто.
Автор: Олег Шамонаев