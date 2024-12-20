У россиян будут именные квоты на Олимпиаду-2026

«В случае заработанной квоты на Олимпиаду утверждать участника будет ISU, а не ФФККР. После того как ISU уведомит нейтрального атлета о предварительно пройденной квалификации, нейтральный атлет должен будет сообщить о своём участии в Олимпиаде непосредственно ISU. Участие нейтрального атлета в Играх-2026 будет зависеть от решения исполкома Международного олимпийского комитета. Перераспределение квот для нейтральных атлетов производиться не будет», — говорится в документе, опубликованном на сайте ISU.