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У россиян будут именные квоты на Олимпиаду-2026

На Олимпиаду-2026 в фигурном катании для россиян будут разыгрываться именные квоты.

Источник: AP 2024

Международный союз конькобежцев допустил россиян к участию в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна назвать участников квалификационного турнира в феврале 2025 года. Среди спортсменов должны быть те участники, которые соответствуют названным критериям, — для этого будет проведена специальная проверка, которая будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и самого ISU.

«В случае заработанной квоты на Олимпиаду утверждать участника будет ISU, а не ФФККР. После того как ISU уведомит нейтрального атлета о предварительно пройденной квалификации, нейтральный атлет должен будет сообщить о своём участии в Олимпиаде непосредственно ISU. Участие нейтрального атлета в Играх-2026 будет зависеть от решения исполкома Международного олимпийского комитета. Перераспределение квот для нейтральных атлетов производиться не будет», — говорится в документе, опубликованном на сайте ISU.