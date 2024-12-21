Американский журналист назвал фигуристку, которую России стоит отправить на Олимпиаду: «Ее все обожают»

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам претендовать на участие в Играх в статусе индивидуальных нейтральных атлетов.
"Это интересный поворот, но на место вполне может претендовать Туктамышева. Да, она была на памятном шоу в Туле, но она не высказывалась и вообще держится более нейтрально, нежели остальные.
России надо подумать над тем, как воспримут ее спортсменов. Я бы сделал ставку на Туктамышеву, которую все обожают. Это была бы оливковая ветвь вместо решения перевести Петросян к другому тренеру. Она слишком сильно ассоциируется с Тутберидзе.
Тамара Москвина снова показала себя самой прозорливой. Никаких обвинений в допинге, никаких парадов в поддержку СВО. Ее каток не финансируется армейскими структурами.
Если Россия хочет полноценную команду на Олимпиаде, то стоит сделать ставку на пару из группы Москвиной (Мишина/Галлямов), девушку из группы Мишина (Туктамышева), парня от Москвиной и Мишина, а также танцевальный дуэт, который тренируется в Северной Америке или Италии", — написал Лиз в соцсетях.