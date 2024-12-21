Американский журналист назвал фигуристку, которую России стоит отправить на Олимпиаду: «Ее все обожают»

России надо подумать над тем, как воспримут ее спортсменов. Я бы сделал ставку на Туктамышеву, которую все обожают. Это была бы оливковая ветвь вместо решения перевести Петросян к другому тренеру. Она слишком сильно ассоциируется с Тутберидзе.