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Американский журналист назвал фигуристку, которую России стоит отправить на Олимпиаду: «Ее все обожают»

Американский журналист и автор проекта The Skating Lesson Дэйв Лиз высказал мнение насчет подходящих кандидатов для участия в отборе на Олимпиаду-2026 из числа россиян.

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам претендовать на участие в Играх в статусе индивидуальных нейтральных атлетов.

"Это интересный поворот, но на место вполне может претендовать Туктамышева. Да, она была на памятном шоу в Туле, но она не высказывалась и вообще держится более нейтрально, нежели остальные.

России надо подумать над тем, как воспримут ее спортсменов. Я бы сделал ставку на Туктамышеву, которую все обожают. Это была бы оливковая ветвь вместо решения перевести Петросян к другому тренеру. Она слишком сильно ассоциируется с Тутберидзе.

Тамара Москвина снова показала себя самой прозорливой. Никаких обвинений в допинге, никаких парадов в поддержку СВО. Ее каток не финансируется армейскими структурами.

Если Россия хочет полноценную команду на Олимпиаде, то стоит сделать ставку на пару из группы Москвиной (Мишина/Галлямов), девушку из группы Мишина (Туктамышева), парня от Москвиной и Мишина, а также танцевальный дуэт, который тренируется в Северной Америке или Италии", — написал Лиз в соцсетях.