«Мечтаем поехать, но не нам решать». Наши фигуристы в шоке от новостей про Олимпиаду

Иван Букин высказался более подробно: "На самом деле, я хочу к Паше Занозину подойти и сказать, что так делать нельзя. Потому что это кошмар. Мы вышли на разминку, только-только начали кататься. И вдруг он такой ещё говорит — а сейчас свежайшая новость. Ну я думаю, ну что может быть? Ну, может, день рождения у него, я не знаю. А он начинает, что ISU допустил до отборочного турнира. И мы просто с Лизой Худайбердиевой смотрим друг на друга, потому что мы рядом ехали.