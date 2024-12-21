Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Перед выходом на лед думала, что умру». Петросян — о победе на чемпионате России

Фигуристка Аделия Петросян поделилась комментарием после победы на чемпионате России в Омске.

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Безумно счастлива. Цель выполнена. Хочется поблагодарить всех — тренеров, болельщиков, федерацию. Каждый поддерживал и это дало положительный результат. Поздравила Этери Георгиевну с тем, что для нее это десятая подряд победа на чемпионате России.

Перед выходом на лед думала, что умру. Тяжело было морально собраться. Хотелось лечь и уснуть. Удалось собраться благодаря тренерам, маме и бабушке, которые мне читали. Мне кажется, я произнесла молитв пять. Было безумно страшно. Попыталась подзарядиться от зрителей, получилось. Рада, что доехала чисто», — передает слова Петросян корреспондент Sport24 Константин Лесик.