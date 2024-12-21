Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Тренер добавила, что в целом турнир ей очень понравился. «Что касается девочек, то и тут все честно, абсолютно. Турнир прошел просто прекрасно, и катались фигуристы прекрасно — никто не заболел, все было хорошо во всех вопросах, просто максимально», — заключила Тарасова.