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Олимпийская чемпионка из Канады отреагировала на допуск российских фигуристов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель отреагировала на допуск российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Об этом пишет «ВсеПроСпорт».

Источник: Paul Kitagaki Jr.\Zuma\TASS

«Я ознакомилась со всеми критериями и правилами допуска и вижу, что это в какой-то степени справедливое решение. Я не уверена в том, какие именно спортсмены смогут пройти квалификацию, учитывая все критерии допуска. Но меня это устраивает», — заявила Дюамель.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Россияне выступят в нейтральном статусе.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов были Игры в Пекине.