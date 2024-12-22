Олимпийская чемпионка из Канады отреагировала на допуск российских фигуристов

«Я ознакомилась со всеми критериями и правилами допуска и вижу, что это в какой-то степени справедливое решение. Я не уверена в том, какие именно спортсмены смогут пройти квалификацию, учитывая все критерии допуска. Но меня это устраивает», — заявила Дюамель.