Валиева поблагодарила Кондратюка за посвященный ей показательный номер

Кондратюк в воскресенье выступил с показательным номером под песню «Танцы на стеклах». Под эту же песню была поставлена гала-программа Валиевой, которую она несколько раз исполняла, начиная с лета прошлого года. Фигурист также вышел на лед в костюме, который текстурой и расцветкой напоминает платье Валиевой к ее программе.