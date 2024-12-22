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Валиева поблагодарила Кондратюка за посвященный ей показательный номер

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева поблагодарила бронзового призера командного турнира Олимпийских игр в Пекине Марка Кондратюка за посвященный ей показательный номер, который он исполнил на чемпионате России в Омске.

Источник: Спорт РИА Новости

Кондратюк в воскресенье выступил с показательным номером под песню «Танцы на стеклах». Под эту же песню была поставлена гала-программа Валиевой, которую она несколько раз исполняла, начиная с лета прошлого года. Фигурист также вышел на лед в костюме, который текстурой и расцветкой напоминает платье Валиевой к ее программе.

В воскресенье через несколько часов после завершения показательных выступлений на чемпионате России Валиева опубликовала в своем телеграм-канале коллаж из двух фотографий — себя и Кондратюка в программах под песню «Танцы на стеклах» — и подписала его несколькими благодарственными эмодзи.

Валиева вместе с Кондратюком выступала в командном турнире Олимпиады 2022 года, где сборная России одержала победу. После его окончания стало известно о положительной допинг-пробе, которую фигуристка сдала за полтора месяца до Игр. Долгое разбирательство завершилось четырехлетней дисквалификацией Валиевой и аннулированием ее результатов. После перераспределения медалей российская команда осталась с бронзой.