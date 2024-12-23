Ледные испытания: чем удивил ЧР по фигурному катанию в Омске

Перед турниром в Омске об интриге говорили только у мужчин и отчасти в танцах. В остальных видах всё было будто бы предопределено и предсказуемо. Но чемпионат России — уже самостоятельный бренд в нашем фигурном катании, что-то вроде «Гран-при Монако» в «Формуле-1». И он всегда умеет удивить. В итоге в парах случилась драма вокруг борьбы за второе место, которое едва не уплыло от Бойковой с Козловским, а у женщин вряд ли кто-то угадал обладательницу серебра.
Петросян вне конкуренции
Аделия Петросян в течение полутора сезонов правит в женском одиночном. Но давление на нее после новостей о допуске россиян на квалификацию к ОИ-2026 в нейтральном статусе заметно возросло. В свои 17 она выстояла. Поразила даже не столько Аделия, сколько флешбэки из эпохи до 2022 года. Тутберидзе с победно вскинутыми руками и треш-током в эфире Первого канала о не прыгающих ультра-си — мол, хочется, чтобы выигрывали те, кто умеют в четверные. Радовалась бы она так же, будь в розыгрыше российская медаль и больше ничего? Вероятно, нет.
Все остальные по списку тоже заметно подтянулись. Чисто катала Ксения Гущина, вернулась на пик Софья Муравьева, которой не хватило всего две сотых до бронзы. Медаль у нее забрала Алина Горбачева в принципиальном тренерском противостоянии штабов Плющенко — Федченко. Классическая история про чистый прокат с тройными против ультра-си с падениями. Две сотые в фигурном катании, где судят девять человек — это пыль, снежная крошка на лезвии. Но на очень точных весах она потянет чашу вниз.
Серебро же достается Дарье Садковой. Она первая, кто рискнула исполнить аж два четверных. Да так, что заставила олимпийскую чемпионку Анну Щербакову признаваться в любви: «Даша, я тебя люблю просто!» — сказала Анна в эфире Первого канала.
Дикиджи выжил в мясорубке
20-летний Владислав Дикиджи еще пару сезонов назад был парнем из второго эшелона, который просто подавал большие надежды. К этому чемпионату России он подходил одним из очевидных фаворитов в борьбе за олимпийскую путевку (о которой могла знать федерация, но вряд ли Влад). Именно на Дикиджи руководство федерации было готово сделать основную ставку — стабильные прыжки, молодость, приятный для аудитории образ.
И в мясорубке последней разминки мужчин выжил именно он. Непонятно, как он это умеет — может, повезло, что проиграл в короткой программе и стартовал первым в финальной шестерке, после заливки льда. Может, умеет как-то по-особому отключаться и не рефлексировать. Отдельный респект тренеру Олегу Татаурову — ученик превзошел учителя (Алексея Мишина).
Дикиджи выполнил все четверные чисто. При этом Марк Кондратюк упал дважды, Петр Гуменник с падения начал, и полное ощущение, что они много думали перед прокатом и видели, как выступают другие. Глеб Лутфуллин (в итоге ставший вторым) еле доехал программу физически. Заслуженная победа Влада, но до финала «Гран-при» называть его стопроцентным первым номером нельзя.
Садкова и Лутфуллин — запасные на Олимпиаду
Запасные виртуальной олимпийской сборной — полный шок. Если победителей предсказать было реально, то спрогнозировать, что серебро на чемпионате возьмут Лутфуллин и Садкова, можно было только по наваждению.
Глеб обыграл именитого партнера по группе Евгения Семененко, который до этого выкосил два чемпионата (но никуда не отборочных). Выстоял в тяжелейшей психологической войне. Мы смотрели прокаты вместе с фигуристами, и по их лицам и эмоциям читалось, как много на кону. Лутфуллин сумел не думать во время проката, в отличие от рефлексирующих Гуменника и Кондратюка.
— Я рад, что прыгнул всё чисто и в короткой, и в произвольной, — сказал журналистам Лутфуллин. — Еще и в призы попал. На самом деле, у меня шок. Представить такого я не мог. Предполагал, конечно, что это возможно, но представить не мог. Смена часовых поясов — отдельная история. Каждый день я засыпал в пять утра. Переживал, что не высплюсь, но потом уже смирился с этим. В день произвольной программы я проснулся в девять утра. Время в этот раз меня не сильно подвело, смог акклиматизироваться.
Садкова — гениальна. В раскладах она была в лучшем случае шестой. Помним Дарью, когда она только появилась в штабе Тутберидзе и переезжала в Москву из Марий Эл. Тогда она нам с коллегой дала первое интервью в жизни — и в свои 12 уже была артистична, но совершенно не уверена в том, что даже в «Хрустальном» (тогда он назывался так) удержится.
Сейчас Дарья — один из двух главных претендентов на поездку на отборочный турнир и Олимпиаду. Если с Петросян что-то случится, она может стать надежной заменой. Если случится с обеими (размытые формулировки про допинг в теории позволяют прикопаться к штабу Тутберидзе), то поедет Горбачева, обыгравшая на две сотых Муравьеву. Но это только пока — опять же, впереди еще де-факто предолимпийский финал «Гран-при».
Бойкова и Козловский не выдержали
Александра и Дмитрий тоже оказались слишком рефлексирующими и противостояние с Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым проиграли. По сути и противостояния как такового нет. Но есть нюанс — и это снова условия нейтральности. По ним к лидерам нашего парного катания у ISU и МОК могут возникнуть вопросы.
В танцах посылать кого-то, кроме Александры Степановой/Ивана Букина, на квалификацию к Олимпиаде будет странно. Да, молодые пары подтянулись, но Хавронина/Нарижный даже не сумели украсть серебро у Елизаветы Худайбердиевой/Егора Базина. Вряд ли за два месяца в раскладах что-то изменится.
Также стоит отметить посещаемость. За время чемпионата арена в Омске не пустовала: 8,5 тыс. в четверг, 9,5 тыс. в пятницу и наверняка больше 10 в субботу. Теперь, когда нас допустили на международную арену, эти цифры — тоже аргумент в пользу полного возвращения России.
— Арена в Омске нереально крутая, — отметила в беседе с «Известиями» олимпийская чемпионка — 2014 Аделина Сотникова. — Нахожусь здесь впервые. Это хоккейная арена и лед здесь отличается по температуре и текстуре. Многие фигуристы говорили в первый день: «Как же мы будем прыгать? Как кататься?!» Но, как понимаю, к соревнованиям всё исправили, лед был хорошим. Судя по прокатам, всем всё понравилось. Все мировые соревнования проходят на огромных аренах. И мы не отстаем! Спасибо большое нашей федерации, что предоставила спортсменам возможность выступить на шикарной большой арене, где присутствуют много зрителей. Много болельщиков приехали поддержать спортсменов из других городов.
В воскресенье, 22 декабря, лучшие фигуристы ЧР выступили с показательными номерами.
Дмитрий Кузнецов, Мария Кравченко