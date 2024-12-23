Ледные испытания: чем удивил ЧР по фигурному катанию в Омске

— Я рад, что прыгнул всё чисто и в короткой, и в произвольной, — сказал журналистам Лутфуллин. — Еще и в призы попал. На самом деле, у меня шок. Представить такого я не мог. Предполагал, конечно, что это возможно, но представить не мог. Смена часовых поясов — отдельная история. Каждый день я засыпал в пять утра. Переживал, что не высплюсь, но потом уже смирился с этим. В день произвольной программы я проснулся в девять утра. Время в этот раз меня не сильно подвело, смог акклиматизироваться.