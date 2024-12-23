«Видно у него в глазах животный взгляд — все свое заберет». Загитова записала влог о мужских произвольных программах на ЧР

«Видно у него в глазах животный взгляд — такой прям, что он никому не отдаст, все свое заберет. Первый раз вижу у него такой взгляд, мне аж страшно стало», — сказала олимпийская чемпионка Загитова, комментируя прокат Евгения Семененко, который стал бронзовым призером турнира. Победу одержал Владислав Дикиджи, второе место занял Глеб Лутфуллин.