Мишина о шансах Туктамышевой поехать на олимпийский отбор: «Лидер сейчас очень прочный и однозначный, который уже все доказал в этом сезоне»

Но, конечно, надо спрашивать у Лизы. Видимо, она чувствует, что в неплохой форме, потому что столько выступает, прыгает в прокатах, но, конечно, это далеко от соревновательной формы. Хотя мы всегда будем рады ее возвращению. Столько она нам радости принесла. Она очень волевой человек и сейчас приходит на каток, помогает нашим ребятам, сама катается. Лиза всегда вызывает положительные эмоции", — сказала тренер.