37-летний фигурист вернулся и остановился в шаге от медали. Битва молодежи и взрослых гениев на чемпионате Японии

В фигурном катании середина сезона традиционно отводится для национальных чемпионатов. После серии Гран-при начинается отбор на главные старты, и во многих странах такие соревнования являются одними из ключевых. Везде все решается по спортивному принципу — первые номера сборной отправляются на чемпионат мира. Ради такой возможности все стараются показать свой максимум.
Команда Японии — одна из сильнейших в мире. В одиночном катании каждый год появляются новые имена, а лидеры только улучшаются из-за серьезной конкуренции. Чемпионат страны в этом году прошел особенно драматично.
В парах и танцах, конечно, особой интриги не было, в этих видах конкуренции пока нет. Чемпионами стали Рику Миура/Рюити Кихара (212,33) и Утана Йосида/Масайя Морита (176,21). Они победили с солидным преимуществом, что было очевидно с самого начала.
В женском одиночном катании выиграла трехкратная чемпионка мира Каори Сакамото. Она справилась с короткой программой, а в произвольной допустила только неточности на каскадах во второй половине. Несмотря на тяжелое начало сезона, фигуристка постепенно набирает форму и улучшает результаты. С серебром осталась юниорка Мао Симада. Она прыгнула два тройных акселя в программах, но не справилась с четверным тулупом. Бронза у Вакабы Хигути, которая очень ярко вернулась в этом сезоне и отобралась на главные старты.
На этом ультра-си от женщин не закончились. Монэ Тиба приземлила тройной аксель в произвольной программе, но сделала много ошибок на других прыжках, поэтому осталась только на 4-м месте. После короткой с чемпионата Японии снялась Маи Михара из-за болезни, а Юна Аоки после 12-го места завершила карьеру.
На чемпионат мира отправятся: Каори Сакамото, Монэ Тиба и Вакаба Хигути, а на Чемпионат четырех континентов: Вакаба Хигути, Монэ Тиба и Рино Мацуикэ.
В мужском одиночном было намного больше драмы и неожиданных поворотов. Впервые в карьере чемпионом Японии стал Юма Кагияма. К сожалению, ему не удалось показать свой максимум — в короткой он упал с тройного акселя, но реабилитировался в произвольной, где пострадала только чистота выездов. Серебро выиграл также юниор, который смог собраться и показать два чистых проката — Рио Наката. Пока у него не такой серьезный прыжковый набор, чтобы быть лидером взрослой сборной. С бронзой остался Тацуя Цубои, после первого дня соревнований он был на 14-м месте из-за одинарного акселя. Фигурист смог собраться и показал почти безошибочный прокат в произвольной программе.
На 4-м месте неожиданно оказался Нобунари Ода, вершившийся в спорт в 37 лет. Он безошибочно откатался в короткой, но во второй день упал с четверного тулупа и допустил ряд ошибок. Многие сильные одиночники совсем не справились с прокатами, поэтому Сун Сато остался только 7-м месте, за ним Као Миура, а Сота Ямамото закрыл десятку сильнейших.
Здесь федерации было очень сложно выбрать состав на главные старты. Рио по возрасту может принимать участие во взрослых соревнованиях только через 2 года, а у Нобунари нет технического минимума. В итоге пришлось выбирать самых стабильных, ведь необходимо получить путевки в Милан. На чемпионат мира поедут: Юма Кагияма, Сун Сато и Тацуя Цубои, а на Чемпионат четырех континентов: Тацуя Цубои, Као Миура и Казуки Томоно.
Таких результатов точно не ожидали. Японские фигуристы в этом сезоне показывали не лучшие прокаты, ошибались, но на чемпионате страны проходил серьезный отбор. К сожалению, только единицы смогли собраться.
Алена Волкова
Результаты чемпионата Японии
Женщины
- Каори Сакамото — 228,68
- Мао Симада — 219,00
- Вакаба Хигути — 206,40
- Монэ Тиба — 205,69
- Рино Мацуикэ — 204,00.
Мужчины
- Юма Кагияма — 297,73
- Рио Наката — 263,99
- Тацуя Цубои — 247,31
- Нобунари Ода — 234,68
- Казуки Томоно — 233,95.