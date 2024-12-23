37-летний фигурист вернулся и остановился в шаге от медали. Битва молодежи и взрослых гениев на чемпионате Японии

В мужском одиночном было намного больше драмы и неожиданных поворотов. Впервые в карьере чемпионом Японии стал Юма Кагияма. К сожалению, ему не удалось показать свой максимум — в короткой он упал с тройного акселя, но реабилитировался в произвольной, где пострадала только чистота выездов. Серебро выиграл также юниор, который смог собраться и показать два чистых проката — Рио Наката. Пока у него не такой серьезный прыжковый набор, чтобы быть лидером взрослой сборной. С бронзой остался Тацуя Цубои, после первого дня соревнований он был на 14-м месте из-за одинарного акселя. Фигурист смог собраться и показал почти безошибочный прокат в произвольной программе.