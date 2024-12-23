По итогам конкурса проект не получил поддержки. Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений — 0Как устроен фонд, у которого фигурка просит деньги на шоу? Заявка Загитовой идет на рекорд.
Загитовой отказали в гранте на шоу «Алые паруса». Она запрашивала 74,8 млн рублей
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.