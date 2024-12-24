Загитовой не дали 75 миллионов рублей. Она просила грант на свое шоу

«Я считаю, что у Загитовой есть родители, которую проведут с ней беседу по этому поводу. И у нее есть тренеры, думаю, что она к ним прислушивается. Но есть же законы, она все время нарушает законы. В нашей стране почти 200 раз нарушить закон по одному и тому же делу — надо же немного думать! Что это за безобразие? Штрафы она должна заплатить немедленно. Я думаю, что деньги для того, что оплатить штрафы, у нее есть», — заявила в начале декабря заслуженный тренер СССР в комментарии для «РИА Новости».