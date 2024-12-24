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Губерниев об отказе Загитовой в гранте: «Это фатальная ошибка. Нам всем нужно снять с себя шапки, пойти по миру и собрать недостающую сумму»

Президентский фонд культурных инициатив отказал олимпийской чемпионке Загитовой в гранте в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса».

Источник: Спортс"

«Как это отказали? Очень обидно. Конечно, это фатальная ошибка. Думаю, что нам всем нужно снять с себя шапки, пойти по миру и собрать недостающую сумму. Ну, там не хватает почти 75 миллионов рублей, а нас в стране 140 с лишним миллионов. Думаю, шансы есть. По копеечке, по рублику соберем и поможем девчонке. Она этого достойна», — сказал Губерниев. Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений — 0.