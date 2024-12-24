России открыли путь на Олимпиаду, но требования ISU бесчеловечны! Наши топы в опасности

ISU допустит до квалификации на Олимпийские игры только тех российских спортсменов, которые не были замечены в поддержке СВО. Данный критерий невероятно опасен — во время летней Олимпиады из-за него не поехало на главный старт четырёхлетия множество талантливых атлетов. Ситуация может повториться и в Милане, ведь сейчас кажется, что под угрозой оказались сразу несколько топ-фигуристов из России. Речь идёт об Анастасии Мишиной и Александре Галлямове и Марке Кондратюке: они и многие другие попали под санкции парламента Украины 13 декабря 2022 года. Будет ли учитывать это ISU — вопрос, но пока за наших блестящих спортсменов тревожно.