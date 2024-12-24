Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Траньков: «Российские фигуристы за годы отстранения прогрессировали, а не зачахли. Их рост очевиден»

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании и тренер по фигурному катанию прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до квалификации на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. России позволят заявить только по одному спортсмену или паре в каждом виде программы в фигурном катании.

Источник: Sport24

«Пусть это минимум допущенных спортсменов, но это уже некая оттепель. Было бы глупо ждать, что российских спортсменов будут встречать с красной дорожкой. Сейчас главное доказать, что не зря допустили нас. Надо приехать на соревнования, классно выступить, отобраться, не ударить в грязь лицом. Я с большой радостью воспринял решение ISU. Здравый смысл победил. В первую очередь я рад за наших спортсменов, которые ждали этого четыре года, продолжали тренироваться.

Это большая победа очень многих людей, которые сохранили в стране фигурное катание. Сколько турниров было организовано, сколько новых форматов придумано. Все это время спортсмены находили мотивацию выходить на лед и показывать свое мастерство. Самое главное, что наши фигуристы все это время прогрессировали, а не зачахли. Рост наших фигуристов, особенно в одиночном катании, очевиден», — цитирует Транькова «ВсеПроСпорт».