Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»

По итогам конкурса проект не получил поддержки. «Наверняка при вручении гранта есть положения, где оговорены все права и особенности, поэтому тут нет смысла рассуждать, справедливо или нет, что ей в нем отказали. Что касается самих шоу, то считаю это нормальным заработком спортсменов после того, как они заканчивают в большом спорте. Сейчас действительно много всяких шоу, учитывая, что почти два года мы не видим больших, серьезных соревнований, то появляется спрос на такие спортивно-развлекательные программы. А спрос диктует свои законы», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка. Алина Загитова: «Преодолевая трудности, мы открываем в себе силу, о которой и не подозревали!».