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Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.

Источник: Спортс"

По итогам конкурса проект не получил поддержки. «Наверняка при вручении гранта есть положения, где оговорены все права и особенности, поэтому тут нет смысла рассуждать, справедливо или нет, что ей в нем отказали. Что касается самих шоу, то считаю это нормальным заработком спортсменов после того, как они заканчивают в большом спорте. Сейчас действительно много всяких шоу, учитывая, что почти два года мы не видим больших, серьезных соревнований, то появляется спрос на такие спортивно-развлекательные программы. А спрос диктует свои законы», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка. Алина Загитова: «Преодолевая трудности, мы открываем в себе силу, о которой и не подозревали!».