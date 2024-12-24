«Я много посмотрела шоу, которые шли по всему миру, и ее тоже бы посмотрела. У меня было свое шоу, оно существовало 15 лет, и я ни у кого ничего не просила — я все делала за свои деньги — деньги, заработанные компанией. Если хочешь сделать что-то свое, то делай на свои. Главное, еще, чтобы это шоу отличалось от тех, что уже есть», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Тарасова об отказе Загитовой в гранте: «Если хочешь сделать что-то свое, то делай на свои деньги. Главное, чтобы это шоу отличалось от тех, что уже есть»
Ранее президентский фонд культурных инициатив отказал олимпийской чемпионке Алине Загитовой в гранте в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса».