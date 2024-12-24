«Дали свободу, а я была не готова»: Косторная оценила переход к Плющенко

«Она просто позвонила и сказала: “Я перехожу обратно к Этери Георгиевне, все”. Я сказала: “Молодец, давно пора. Наконец-таки ты приняла правильное решение”. Меня она как спортсменка только у Этери Георгиевны интересовала. Алена не воспринимает тренера-мужчину. Потому что она тоже включает женщину. “Ой, это я не могу, я слабенькая, тут у меня голова болит, тут это”. А у Этери Георгиевны это “ничего страшного — пройдет, вперед”, — отметила мать фигуристки.