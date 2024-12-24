«Дали свободу, а я была не готова»: Косторная оценила переход к Плющенко

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, высказалась о своем переходе в академию Евгения Плющенко, заявив, что получила свободу, к которой не была готова.
Косторная перешла тренироваться к Плющенко, покинув группу Этери Тутберидзе летом 2020 года. В марте 2021 года она вернулась в прежний тренерский штаб.
«Мне дали свободу, к которой я не была готова. Мне дали свободу выбора, к которой я не привыкла. Я не умела отвечать за нее. Я привыкла к тому, что либо ты делаешь, либо у тебя проблемы», — заявила Косторная в эпизоде фильма «Параллельное вращение».
Также мама спортсменки Татьяна Косторная рассказала, как фигуристка приняла решение вернуться к Тутберидзе.
«Она просто позвонила и сказала: “Я перехожу обратно к Этери Георгиевне, все”. Я сказала: “Молодец, давно пора. Наконец-таки ты приняла правильное решение”. Меня она как спортсменка только у Этери Георгиевны интересовала. Алена не воспринимает тренера-мужчину. Потому что она тоже включает женщину. “Ой, это я не могу, я слабенькая, тут у меня голова болит, тут это”. А у Этери Георгиевны это “ничего страшного — пройдет, вперед”, — отметила мать фигуристки.
В ноябре Косторная заявила РИА Новости, что они вместе с Куницей пропустят два ближайших сезона из-за личных дел. Косторной 21 год, она является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей Финала Гран-при ISU сезона-2019/20 и Финала Кубка России (2018) в одиночном катании.