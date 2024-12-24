Ягудин раскритиковал американскую школу фигурного катания: «Не трогай, не прикасайся, только руки в карманы»

«В погоне за многочисленными свободами у молодежи сидит мысль: “Не получилось — ну и не получилось. Мы же на турнире, мы являемся часть спортивного праздника!” Воспитанники советской школы воспитаны совершенно по-другому. Мы приезжали и понимали, что хотим быть на турнирах королями и королевами.



На первом месте для нас была победа и ничего кроме. Сейчас молодежь более свободна — это я говорю про Россию. Хотя в разных страна по-разному. В Америке вообще правило “не трогай, не прикасайся”, только руки в карманы, чтобы, не дай бог, не увидели, что ты наглядно показываешь, что делать.



Есть виды спорта, где более легко относятся к воспитанию. Но надо разделять — есть спорт высоких достижений, а есть физкультура. В спорте ты должен работать на достижения. Не хочешь — до свидания. Я не говорю про жесткость. Я видел, как за волосы таскают и мячом каким-то бьют. Мы не про это», — сказал Ягудин в шоу «Карты, деньги, два мяча».