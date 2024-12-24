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Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Основной вопрос — сколько это будет стоить и кто будет инвестировать в проект. Но, думаю, мы найдем решение»

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Школу планируют построить в Казани.

Источник: Спортс"

«Центр Алины Загитовой, мы еще не решили окончательно по названию. Площадь составит порядка 6 тысяч квадратных метров. Это не типовой ледовый каток, более модернизированный. Типовой каток у нас 4−4,5 тысяч квадратов, здесь плюс 1,5 тысячи — это в основном залы. Для фигуристов нужны залы хореографии, аэробики. Это уже профессиональная история. Мы немного поиграли с проектом, он уже на финальной стадии. Мы представим проект уже в конце января, все технические вопросы уже решены. Сейчас основной вопрос — сколько это будет стоить и кто будет инвестировать в этот проект. Но я думаю, что мы найдем решение», — сказал Владимир Леонов. «Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени — что об этом известно?