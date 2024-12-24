Косторная вспомнила возвращение к Тутберидзе: «Мне говорят: “Ты хамка, подстраиваться и работать не хочешь”

«Мне говорят, что я не работаю, а я не могу сделать больше. И вот: ты хамка такая-сякая, почему эти делают, а ты не делаешь, и тому подобное.



Меня отправили тренировать тройной аксель, и на одной из последних попыток я очень неудачно на него зашла. Я падала, подставила руки и услышала даже не хруст, а щелчок. Мне было больно, я плакала. И я вот с такой ручищей поехала в травмпункт.



Там сразу говорят — перелом. Меня закатывают в гипс, я звоню тренерам и говорю, что так и так. И мне выдали очень интересную фразу: а почему ты не позвонила и не спросила разрешения, можно ли тебе гипс надевать? В смысле? Как можно спросить у тренера, стоит ли надевать гипс — он же не врач! В итоге меня сняли с чемпионата России. И я поняла, что мне не светит даже путевка закрывать, блин, бортик у льда на Олимпиаде.



Через день Этери меня подозвала и сказала: у тебя возраст уже, куча травм, ты не маленькая, подстраиваться под нас ты не хочешь, работать ты не хочешь, а мы под тебя подстраиваться не будем. Ну и на этом наше сотрудничество закончилось», — сказала Косторная в фильме «Параллельное вращение».