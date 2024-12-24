Чемпионат России по фигурке еще больше запутал ситуацию в танцах на льду. Но у нас появляется надежда

Первая половина сезона в фигурном катании подошла к концу. Завершился главный внутренний турнир для наших спортсменов — чемпионат России. Именно по его итогам определяется топ и сборная на следующий год. В этот раз у фигуристов была дополнительная мотивация выступить без ошибок. В разгар соревнований пришла новость, что наших фигуристов допустят до отбора на Олимпиаду-2026. Очевидно, что списки будут формироваться и по этому чемпионату. Но даже сейчас, когда мы знаем места, невозможно точно предсказать, кто поедет на отбор в Пекин. Подводные камни встречаются на каждом шагу.
С начала сезона самая запутанная ситуация была в танцах на льду. Помимо уже существующих дуэтов, на лед вышли новые пары, которые сформировались после большого количества перестановок. Из-за этого на каждом следующем этапе формировалась новая реальность, где места в виртуальной таблице постоянно менялись.
Есть постоянные лидеры — Александра Степанова и Иван Букин. Они самые опытные из всех спортсменов и вернулись после перерыва. Прошло уже полтора года, как они приступили к полноценным тренировкам в новом тренерском штабе, но результата, ради которого происходил камбэк, лично мне пока не видно. Их могут хвалить тренеры, а судьи ставить высочайшие баллы. Но когда сравниваешь их уровень с международным, то в пору хвататься за голову. Эти танцоры на ходу теряют то, за что их полюбили изначально.
Они не славились хорошей техникой и скольжением, но всегда удивляли постановками. Теперь и это ушло, а вместе с тем стала видна накопившаяся усталость. В итоге только к чемпионату России Степанова/Букин смогли набрать адекватную форму, при которой они без помарок выполняют большую часть элементов. Но скорости нет. Поэтому наблюдать за прокатами тяжело и откровенно скучно. Никаким новаторством и не пахнет, все образы вторичны.
Такое неприемлемо для первого номера сборной. Правило «очереди» в их случае не работает, так как здесь подразумевается скатанность, близкие позиции и синхронность. Александра и Иван все это растеряли, стали выступать очень слабо и визуально уступать более молодым фигуристам.
В этой ситуации гораздо выигрышнее выглядят Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Они уже подстроились друг под друга и работают как единый организм. Ошибки случались, но они были достаточно незначительными, а судьи сразу же их отмечали. Но у этого дуэта нравится высокий темп катания, элементы выполняются на классной скорости. На данный момент именно этот дуэт создает идеальный баланс новизны и опытности. После перехода к Александру Жулину Елизавета и Егор успели немного поработать над стилем, на каждом старте добавляют и усложняют свои программы. Но, безусловно, хотелось бы увидеть от них нечто неординарное в произвольной программе. К сожалению, их штаб крайне редко генерирует крутые идеи, там привыкли ехать по проверенным рельсам.
На Ирину Хавронину и Девида Нарижного федерация сделала ставку еще год назад. Из новых дуэтов они вышли раньше всех и смогли сохранить высокий уровень. В прошлом сезоне они были совсем новичками — с разным шагом и отсутствием синхронности. За лето фигуристы смогли лучше скататься, теперь в постановках намного больше взаимодействия между партнерами, нет сильной разобщенности. Им еще не хватает сил, чтобы удерживать форму, поэтому в финале произвольного танца на чемпионате России случились неточности, из-за которых они упустили возможность подняться выше третьего места. Тем не менее у этого дуэта уже сейчас много фанатов. Что важно: они не топчутся на месте, прогресс заметен абсолютно всем. При правильной работе и максимальной вовлеченности к моменту реального возвращения россиян на мировую арену мы получим конкурентоспособный дуэт.
Самая спорная пара на данный момент это Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Они хорошо выглядят для дебютантов, стараются запомниться и выработать свой стиль. К сожалению, пока им сильно не хватает в технике и скатанности — большую часть работы на себя берет партнер и таскает за собой фигуристку. Только судьи ставят их в один ряд с топами. Оценки на этапах Гран-при поражали своей неестественностью. Скорость и эмоциональность — хорошее прикрытие недостатков для зрителей, но специалисты должны смотреть на шаги. Если бы не ошибки в ритмическом танце, то Кагановскую/Некрасова легко могли протащить в медали. И это было бы тотальным перебором.
Похожая участь ожидала Елизавету Пасечник и Дарио Чиризано. В их случае манипуляции с оценками очевидны. Когда партнерша ошибалась в ритмическом танце и выбивала дуэт из борьбы, то в произвольном фигуристы получали баснословные цифры. При чистых прокатах их сдерживают, чтобы не разрушать уже существующую таблицу. Будущее у этой пары есть, но Елизавете предстоит еще много работы, чтобы приблизиться по качеству к Дарио. И ее физическая форма не всегда позволяет осуществлять на льду все задуманное.
В этом разнообразии обиднее всего за Екатерину Миронову и Евгения Устенко. Летом они провели колоссальную работу над элементами в США, сильно выросли технически. Можно сказать, что сейчас по уровням и исполнению именно этот дуэт можно ставить на первое место. Но из-за их по-настоящему сложных танцев и небанальных сюжетов часто страдают надбавки и компоненты от судей. Быть может, арбитры чего не понимают либо просто не хотят это принимать.
Сборная в танцах сейчас выглядит достаточно интересно. И это уже совсем другая история по сравнению с руинами после большого олимпийского взрыва двухлетней давности. Несмотря на значительно количество интересных пар, рано говорить об одной очень сильной паре, которая бы реально вела за собой остальных. Понятно, что пока федераций не может не сделать выбор в пользу Степановой и Букина. Но если вдруг в ISU такой выбор не одобрят, а причины есть, то придется крепко задуматься, чтобы сделать максимально безболезненный выбор. С международным опытом проблемы абсолютно у всех. И надо будет решить, кто в нынешней системе координат сможет произвести хоть какое-то впечатление на зарубежных судей.
Алена Волкова