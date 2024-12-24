Чемпионат России по фигурке еще больше запутал ситуацию в танцах на льду. Но у нас появляется надежда

На Ирину Хавронину и Девида Нарижного федерация сделала ставку еще год назад. Из новых дуэтов они вышли раньше всех и смогли сохранить высокий уровень. В прошлом сезоне они были совсем новичками — с разным шагом и отсутствием синхронности. За лето фигуристы смогли лучше скататься, теперь в постановках намного больше взаимодействия между партнерами, нет сильной разобщенности. Им еще не хватает сил, чтобы удерживать форму, поэтому в финале произвольного танца на чемпионате России случились неточности, из-за которых они упустили возможность подняться выше третьего места. Тем не менее у этого дуэта уже сейчас много фанатов. Что важно: они не топчутся на месте, прогресс заметен абсолютно всем. При правильной работе и максимальной вовлеченности к моменту реального возвращения россиян на мировую арену мы получим конкурентоспособный дуэт.