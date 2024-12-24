«Лишили прав на полгода». Алексей Ягудин — о вождении в нетрезвом виде в США

Сворачивал? Нет, страшно было. Друзья куда-то возили. За рулём был лишь в одном направлении. Прошёл школу, обычное обучение, у нас было две группы. Я там таких людей повстречал. Сильнейшее воздействие на мозг после нескольких дней. После этого сразу блок. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Ложись здесь, но только не садись за руль выпившим. Я потерял приличное количество денег, потому что были штрафные санкции на гастролях. Мы — живые люди. Сколько мы нам не говорили о каких-то моментах, мы всё равно будем наступать на свои грабли.