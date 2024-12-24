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Алексей Ягудин: «Любая конкуренция до определенного этапа тебя развивает ускоренным темпом. Но в какой-то момент любая система заводит тебя в тупик»

— Есть мнение, что конкуренция Месси и Роналду помогла обоим достичь таких высот. А ваша конкуренция с Плющенко?

Источник: Спортс"

— Это не мнение, а констатация факта. Любая конкуренция до определенного этапа тебя развивает ускоренным темпом. Но в какой-то момент любая система заводит тебя в тупик. Конкуренция с Женей или, например, между Медведевой и Загитовой, или еще какая, в плане психологии в дальнейшем тебя уничтожает, — сказал Ягудин в шоу «Карты, деньги, два мяча».