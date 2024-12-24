Это мой личный сорт кошмаров. Такие сны у меня раз в месяц, наверное, стабильно«, — сказала фигуристка в эфире телеканала “Старт”.»Недавно мне снилось, что на меня нападает огромная черепаха. Я решила в сонник не заглядывать, потому что мало ли что", — добавила Медведева.
Евгения Медведева: «У меня бывают сны, когда я выхожу на соревнования, и у меня не получается ничего. Это мой личный сорт кошмаров»
"У меня бывают сны, когда я выхожу на соревнования, и у меня не получается ничего. Как будто у меня полная раскоординация, руки и ноги не слушаются, я в ужасе.