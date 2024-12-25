Два месяца на разборки: кого из фигуристов отправят на отбор к Олимпиаде

Вряд ли кто-то после чемпионата России сомневается и в том, что из танцоров на Олимпиаду должны ехать Александра Степанова и Иван Букин. Да, возможно, есть доля правды в том, что их программы нынешнего сезона не самые удачные в карьере, но посмотрите показательный номер Степановой и Букина из Омска — и удостоверитесь в том, что ни один танцевальный дуэт в России, кроме них, сейчас не катается как дышит. Безусловно, никто не гарантирует, что на международной арене Александра и Иван ворвутся в топ — но, положа руку на сердце, у других наших пар шансов на это еще меньше.