Два месяца на разборки: кого из фигуристов отправят на отбор к Олимпиаде

Среди критериев, которым надо удовлетворять для получения нейтрального статуса, сразу же обнаруживаются отсутствие и активной поддержки СВО, и связи с армией и силовыми структурами.
Особое внимание уделено теме допинга — кандидатов на участие в олимпийском отборе, по одному основному и запасному в каждой дисциплине, не только подвергнут целевой проверке, но и удостоверятся, что они и их персонал «никоим образом не ассоциированы с персонами, отбывающими допинговую дисквалификацию» (цитата из документа). И если вдруг ISU или Международный олимпийский комитет что-то не устроит, замену произвести уже будет нельзя.
Но что эти формулировки будут означать на практике — вопрос открытый, на него ISU пока отвечать не спешит. В ответ на запрос РИА Новости с просьбой оценить возможность допуска до олимпийского отбора отдельных фигуристов Международный союз конькобежцев сообщил, что конкретные случаи не комментирует, и отметил, что проверка на соответствие критериям будет проведена «в надлежащее время».
Поэтому пока не будем рассуждать, кого и по каким причинам от Олимпиады вдруг могут отсеять. Оценим по чисто спортивным признакам, как должна выглядеть олимпийская заявка нейтральных спортсменов с российским паспортом — сформулируем это нарочито корректно. И заодно напомним, что командный турнир нашим спортсменам не светит согласно отдельному параграфу релиза ISU. Если, конечно, не произойдут какие-либо события, которые заставят внести в этот документ изменения, — такая возможность там тоже прописана.
У Петросян нет конкуренток?
В женском одиночном катании на роль основной участницы олимпийского отбора и, соответственно, самих Игр (путевки, напомним, именные) нет альтернативы теперь уже двукратной чемпионке России Аделии Петросян. Ученица Этери Тутберидзе к декабрю стабилизировала элементы ультра-си и исполнила как на публичных контрольных прокатах в группе своего тренера, так и на чемпионате России по два четверных прыжка и одному тройному акселю в произвольной программе (а в Омске триксель был еще и в короткой).
Сейчас эта фигуристка владеет идеальным сочетанием технической сложности и артистических навыков. Правда, признается, что ее охватывает перед выходом на лед невероятной силы волнение — как это было на чемпионате России. Но тут уже вступает в дело мастерство тренерского штаба вывести спортсменку на лед в оптимальном состоянии — а в нем сомневаться не приходится.
Запасной участницей олимпийского отбора на данный момент выглядит серебряная медалистка чемпионата страны Дарья Садкова. В Омске она выступила на потрясающем кураже и проявила железную психологическую стойкость — немногим, думается, удалось бы не растеряться после неожиданного столкновения с бортом в короткой программе. С элементами у Даши тоже все в порядке — четверные в наличии. Что же до компонентного катания, то юная фигуристка постепенно взрослеет — и, соответственно, в этом качестве прибавляет.
Но со взрослением фигуристок связана и особая сложность. С изменениями в организме у спортсменки могут в одночасье пропасть те элементы, которыми она владела с легкостью. Перед специалистами стоит задача угадать, по кому через год на Олимпиаде не ударит пубертат.
Женские соревнования, стоит отметить, непредсказуемы и сами по себе. Может ли что-нибудь поменять в раскладе Финал Гран-при России в середине февраля? Теоретически да. Лидерство Петросян не подвергается сомнению, а вот за второе место с Садковой способны побороться и Алина Горбачева, и Софья Муравьева, и Софья Акатьева, и Анна Фролова — то есть те, кто в Омске в чем-то был неидеален. Но вряд ли федерация станет составлять заявку по результатам этого турнира. По крайней мере, в кулуарах в это никто не верит.
Кто достанет Дикиджи?
В мужском одиночном катании вроде бы все очевидно: несмотря на осечку в короткой программе, Владислав Дикиджи доказал, что сейчас именно он главный претендент на олимпийскую путевку как самый стабильный фигурист России. Последнее подтверждает тот факт, что в субботу он, уже зная об открывшемся «окне в Милан», лучше всех прошел проверку на стрессоустойчивость. Как сам объяснил — услышал новость, побыл десять минут в шоке и сразу смог забыть про нее.
Может быть, в Италии Владу удастся забыть о том, что он на Олимпиаде? Это было бы очень кстати — в плане непринужденного в техническом плане проката. Высокую вторую оценку Дикиджи на первых международных стартах вряд ли удастся получить — все-таки он не очень знаком судьям. Придется брать контентом.
А вот по поводу кандидатуры запасного есть варианты. И среди них, думается, постараются выбрать оптимальный как раз по результатам Финала Гран-при России. Слишком неожиданный в Омске оказался серебряный призер. Нет, Глеб Лутфуллин, конечно, фигурист отличный, но даже на российском уровне далеко не самый компонентный. Выше оценят и Евгения Семененко, и Марка Кондратюка, и Петра Гуменника — то есть тех, кто не выдержал напряжения и сорвал в Омске одну из двух программ. Скорее всего, всем им в Красноярске предстоит «переэкзаменовка».
В парах фаворит очевиден
Понятнее ситуация в парном катании. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — безоговорочные претенденты на роль участников олимпийской квалификации и, можно не сомневаться ни на секунду, главные фавориты самих Игр. Все сильно удивятся, если они в Милане не возьмут золото. Единственная пара в мире, которая могла бы им помешать — это Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, пытающиеся бросить вызов чемпионам России и двукратным бронзовым медалистам пекинской Олимпиады.
Но, увы, до Игр-2026 доедет только одна из этих двух пар. И на данный момент ни у кого нет сомнений, какая именно. Не зря не кто иной, как Козловский, пожалуй, единственный среди всех комментировавших новость о допуске фигуристов на чемпионате России отметил, что решение ISU, по сути-то, несправедливо — ведь при таких правилах отбора Олимпиада-2022 не получила бы ни золотую медалистку Анну Щербакову, ни серебряных призеров в парном катании Евгению Тарасову и Владимира Морозова, отобравшихся на Игры третьими номерами сборной.
Впрочем, у Козловского с партнершей еще будет шанс как минимум заронить сомнения в умах ответственных за решение по нашей номинации на олимпийскую квалификацию лиц — если в Финале Гран-при России получится сделать то, чего они так хотят. То есть обыграть главных конкурентов и желательно чем-то ошеломить — например, исполнить четверной выброс. Не факт, конечно, что в заявке что-то поменяется после такого события — но как минимум статус запасных будет полностью оправдан. А то в Омске многие посчитали, что серебро в парном катании должно было достаться Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку, а вовсе не Бойковой и Козловскому.
Закрытых прокатов не будет?
Вряд ли кто-то после чемпионата России сомневается и в том, что из танцоров на Олимпиаду должны ехать Александра Степанова и Иван Букин. Да, возможно, есть доля правды в том, что их программы нынешнего сезона не самые удачные в карьере, но посмотрите показательный номер Степановой и Букина из Омска — и удостоверитесь в том, что ни один танцевальный дуэт в России, кроме них, сейчас не катается как дышит. Безусловно, никто не гарантирует, что на международной арене Александра и Иван ворвутся в топ — но, положа руку на сердце, у других наших пар шансов на это еще меньше.
Что же до выбора запасных, то здесь, вероятно, тоже будет иметь значение красноярский Финал Гран-при России. Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным отстояли в первой половине сезона свой статус второй пары страны, но наскоки конкурентов весьма настойчивы. Удастся отбиться и в феврале — тогда олимпийскими дублерами станут они. Не удастся — что ж, этот статус получит одна из пар новой волны, на гребне которой Ирина Хавронина и Девид Нарижный.
Ну и, наконец, понятно одно. Никаких прокатов за закрытыми дверями наподобие тех, что устраивали для Евгения Плющенко перед Олимпиадой в Сочи, сейчас не будет. Тогда тоже шла речь только об одной олимпийской путевке, но ситуация была другой: маэстро возвращался в спорт после долгого перерыва по специальному графику, в котором из соревнований был предусмотрен только чемпионат страны. Тот самый, который Плющенко проиграл Максиму Ковтуну. Слишком мало для объективного выбора.
Нынче же картина как на ладони. Вся элита российского фигурного катания выступала на этапах внутреннего Гран-при, потом на чемпионате страны, впереди еще Финал российской серии. Данных для правильного выбора участников олимпийской квалификации достаточно. Но, безусловно, для этого ответственные руководители должны будут включить режим «мудрейшин».
Андрей Симоненко