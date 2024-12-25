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Щербакова назвала безоговорочного лидера среди российских фигуристок: «Уровень недосягаем. Большой отрыв от всех»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику назвала Аделию Петросян безоговорочным лидером российского женского одиночного катания.

Источник: Sport24

На прошедшем на прошлой неделе чемпионате России в Омске 17-летняя ученица Этери Тутберидзе одержала уверенную победу, опередив ближайшую преследовательницу Дарью Садкову почти на 30 баллов.

— Ты сказала, что не хотела бы никого выделять, но как можно не выделить Аделию Петросян…

— Да, я не хотела бы высказывать свои предпочтения, но то, что она является сейчас безоговорочным лидером — это не обсуждается. Причем уже второй сезон подряд. И очень радостно, что на чемпионате России сложились два чистых проката. Много говорили о том, что она лидер, но два чистых проката на одном старте не складывались. А на омской арене творилось что-то невероятное, когда она это сделала. Большой отрыв от всех. Уровень, который она показывает, пока недосягаем для девочек.