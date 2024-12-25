Щербакова назвала безоговорочного лидера среди российских фигуристок: «Уровень недосягаем. Большой отрыв от всех»

— Да, я не хотела бы высказывать свои предпочтения, но то, что она является сейчас безоговорочным лидером — это не обсуждается. Причем уже второй сезон подряд. И очень радостно, что на чемпионате России сложились два чистых проката. Много говорили о том, что она лидер, но два чистых проката на одном старте не складывались. А на омской арене творилось что-то невероятное, когда она это сделала. Большой отрыв от всех. Уровень, который она показывает, пока недосягаем для девочек.