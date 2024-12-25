Фигуристка Шаботова рассказала историю своего увольнения из сборной Украины

— Тот лайк я поставила за классное видео, и для меня Евгений Викторович всегда был и остается звездой фигурного катания, — отметила Шаботова. — Да, я не досмотрела видео до конца, и оказалось, в нем была поддержка военных действий. Хотя мой лайк совершенно не значит поддержку. Приехав с Олимпиады, я уже понимала, что расставание может произойти, еще до лайков. Я прилетела в Москву, как мне и сказали, готовиться к чемпионату мира. Это не моя самодеятельность.