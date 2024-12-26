Дисквалифицированная Валиева сможет тренироваться вместе со всеми с 25 октября 2025 года

«Для нас дисквалифицированный спортсмен — это не тот человек, который оторван от диалога с антидопинговыми структурами, — рассказала Логинова. — Мы продолжаем давать консультации, что можно и что нельзя делать. Они также участвуют в образовательных мероприятиях для того, чтобы показать другим спортсменам, что не надо делать, чтобы не испортить свою карьеру».