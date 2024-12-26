Дисквалифицированная Валиева сможет тренироваться вместе со всеми с 25 октября 2025 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил фигуристка Камила Валиева сможет возобновить централизованные тренировки за два месяца до истечения наказания. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.
«Для нас дисквалифицированный спортсмен — это не тот человек, который оторван от диалога с антидопинговыми структурами, — рассказала Логинова. — Мы продолжаем давать консультации, что можно и что нельзя делать. Они также участвуют в образовательных мероприятиях для того, чтобы показать другим спортсменам, что не надо делать, чтобы не испортить свою карьеру».
9 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. Валиева лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России. Дисквалификация Валиевой истечет 25 декабря 2025 года.
«Что касается возвращения к централизованным тренировкам, то Всемирный антидопинговый кодекс говорит, что можно это делать за два месяца до окончания дисквалификации. Но в каждом конкретном случае мы дополнительно советуемся со Всемирным антидопинговым агентством или с международной федерацией», — ответила глава РУСАДА на вопрос, когда Валиева получит право участвовать в централизованных тренировках, которые финансируются за счет государственных денег.