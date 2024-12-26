Глеб Лутфуллин: «Туктамышева — очень понимающий тренер. Ей со мной легко, и мне — с ней»

— В последнее время максимум было четверных 10−12. Я просто старался делать два тулупа, потом два сальхова — все чисто и спокойно. Я знаю, что многие спортсмены прыгают очень много. Но лично мне сейчас было бессмысленно прыгать очень много четверных.— Сколько уделяется времени хореографии и насколько нравится вам эта часть работы?— В этом сезоне я понимаю, что хореография нужна. Но чтобы не сбивать себя, в самом сезоне мы отодвинули это на второй план. В межсезонье над хореографией много работали с Лизой Туктамышевой, с Николаем Морошкиным работали много над произвольной программой.— Часто ли Елизавете Туктамышевой удается приходить на тренировки?— Хотелось бы чаще. Надеюсь, она это увидит, ха-ха. Мне с ней комфортно. Мне со всеми комфортно, тренерский штаб у нас лучший, я считаю.— Какой Елизавета Туктамышева тренер?— Очень понимающий. Она меня хорошо понимает как человека, и ей со мной легко, и мне — с ней. Мы с Лизой много лет катались вместе, я ее очень сильно уважаю. Конечно, мы можем посмеяться, поболтать как товарищи. Но когда мы на льду, естественно, я ее всегда слушаю, мне самому было интересно поработать с Лизой, — сказал Лутфуллин.