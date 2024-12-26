Логинова призвала не сравнивать допинг-дела Швентек и Валиевой

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Допинговые дела польской теннисистки Иги Швентек и российской фигуристки Камилы Валиевой объединяет только то, что в обоих случаях спортсменки были дисквалифицированы за использование запрещенного триметадизина, однако в случае со спортсменкой из Польши было доказано случайное употребление загрязненного продукта. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.
«СМИ в последнее время любят сравнивать дело нашей фигуристки с делами китайских пловцов либо с делом польской спортсменки (Швентек — прим. ТАСС), — рассказала Логинова. — Я считаю, что в данном случае единственное сходство — это одна и та же субстанция. Если проанализировать информацию по делу Швентек, которая есть в открытом доступе, то спортсменкой были представлены исчерпывающие доказательства, которые говорят об использовании именно загрязненного продукта, и речь идет об очень низкой концентрации запрещенной субстанции в допинг-пробе».
«Есть результаты исследования, проведенного в аккредитованной WADA лаборатории, есть мнения независимых экспертов, которые подтвердили версию спортсменки, она также провела исследование волос для доказательства отсутствия системного применения, и, в конце концов, есть документы, подтверждающие покупку именно этого препарата врачом. Я думаю, что этого более чем достаточно для того, чтобы поверить в ее версию. А в целом, я считаю, что это два абсолютно разных дела», — добавила глава РУСАДА.
Допинг был обнаружен в пробе Швентек от 12 августа. Через месяц Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) уведомило теннисистку о нарушении антидопинговых правил, в ее организме обнаружили триметазидин. Спортсменка была временно дисквалифицирована с 12 сентября по 4 октября, из-за чего вынуждена была пропустить три турнира. По итогам апелляционного процесса представительница Польши сумела доказать, что допинг попал в ее организм непреднамеренно.
После диалога со спортсменкой и ее окружением ITIA пришло к выводу, что степень вины Швентек минимальна. В связи с отсутствием существенной вины или халатности со стороны теннисистки ITIA отменило временную дисквалификацию Швентек и предложило спортсменке месячную дисквалификацию, которую та приняла. С учетом отбытого ранее временного отстранения дисквалификация Швентек завершилась 4 декабря.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление триметазидина.