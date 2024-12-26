Логинова призвала не сравнивать допинг-дела Швентек и Валиевой

«Есть результаты исследования, проведенного в аккредитованной WADA лаборатории, есть мнения независимых экспертов, которые подтвердили версию спортсменки, она также провела исследование волос для доказательства отсутствия системного применения, и, в конце концов, есть документы, подтверждающие покупку именно этого препарата врачом. Я думаю, что этого более чем достаточно для того, чтобы поверить в ее версию. А в целом, я считаю, что это два абсолютно разных дела», — добавила глава РУСАДА.