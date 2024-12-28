Навка — о реакции Валиевой на роль Крысиной королевы: «Ей очень идет эта роль»

«Да, раньше она была то Спящая Красавица, то Настенька в “Аленьком цветочке”, добрая девочка. Она так обрадовалась, ее даже уговаривать не пришлось. Сказала, как здорово, как интересно. Она положительно отреагировала, ей очень идет эта роль, и она набирает с каждым днем. Все зрители отмечают, как она поменялась и какая она классная актриса», — приводит слова Навки РИА Новости.