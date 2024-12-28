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Навка — о реакции Валиевой на роль Крысиной королевы: «Ей очень идет эта роль»

Прославленная фигуристка Татьяна Навка рассказала, как ее коллега Камила Валиева отреагировала на получение отрицательной роли Крысиной королевы в новом ледовом шоу «Щелкунчик».

Источник: РИА "Новости"

Ледовый спектакль проходит во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве с 20 декабря по 12 января.

«Да, раньше она была то Спящая Красавица, то Настенька в “Аленьком цветочке”, добрая девочка. Она так обрадовалась, ее даже уговаривать не пришлось. Сказала, как здорово, как интересно. Она положительно отреагировала, ей очень идет эта роль, и она набирает с каждым днем. Все зрители отмечают, как она поменялась и какая она классная актриса», — приводит слова Навки РИА Новости.

Камила Валиева сейчас отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга перед Олимпиадой-2022.