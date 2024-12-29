«Каждый год я стараюсь совершенствоваться, пробовать что-то новое.
В этом году было очень много ярких, интересных, запоминающихся моментов. Чего только стоит ледовое шоу “Хранители времени”, которое я реализовала с большой командой профессионалов.
В целом я всегда стараюсь делать акцент на спорте и заниматься его популяризацией», — приводит слова Загитовой РИА Новости.
Загитова подвела итоги 2024-го: «Каждый год стараюсь совершенствоваться»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подвела итоги 2024 года.
«Каждый год я стараюсь совершенствоваться, пробовать что-то новое.