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Загитова подвела итоги 2024-го: «Каждый год стараюсь совершенствоваться»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подвела итоги 2024 года.

Источник: Соцсети

«Каждый год я стараюсь совершенствоваться, пробовать что-то новое.

В этом году было очень много ярких, интересных, запоминающихся моментов. Чего только стоит ледовое шоу “Хранители времени”, которое я реализовала с большой командой профессионалов.

В целом я всегда стараюсь делать акцент на спорте и заниматься его популяризацией», — приводит слова Загитовой РИА Новости.