Алина Загитова: «Каждый год я стараюсь совершенствоваться, пробовать что-то новое. В 2024-м было много ярких, запоминающихся моментов»

Чего только стоит ледовое шоу «Хранители времени», которое я реализовала с большой командой профессионалов. В целом я всегда стараюсь делать акцент на спорте и заниматься его популяризацией«, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Загитова выговорилась: слезы из-за “безызбежно”, игнор от Медведевой, ошибка с грантом на 75 млн.