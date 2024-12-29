Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алина Загитова: «Каждый год я стараюсь совершенствоваться, пробовать что-то новое. В 2024-м было много ярких, запоминающихся моментов»

"Каждый год я стараюсь совершенствоваться, пробовать что-то новое. В этом году было очень много ярких, интересных, запоминающихся моментов.

Источник: Спортс"

Чего только стоит ледовое шоу «Хранители времени», которое я реализовала с большой командой профессионалов. В целом я всегда стараюсь делать акцент на спорте и заниматься его популяризацией«, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Загитова выговорилась: слезы из-за “безызбежно”, игнор от Медведевой, ошибка с грантом на 75 млн.