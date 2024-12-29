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Тарасова: «Уверена, в 2025 году нас допустят на международные соревнования»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась с пожеланиями к спортсмена в преддверии наступления 2025 года.

Источник: Sport24

«Российским спортсменам желаю в новом году не опускать руки и продолжать тренироваться, добиваться личных рекордов.

Я уверена, что в 2025 году нас допустят на международные соревнования. Но мы не должны ждать этого, а должны совершенствовать свое мастерство.

С наступающим Новым годом всех спортсменов, желаю всем здоровья! “— цитирует Тарасову “ВсеПроСпорт”.