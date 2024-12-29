«Российским спортсменам желаю в новом году не опускать руки и продолжать тренироваться, добиваться личных рекордов.
Я уверена, что в 2025 году нас допустят на международные соревнования. Но мы не должны ждать этого, а должны совершенствовать свое мастерство.
С наступающим Новым годом всех спортсменов, желаю всем здоровья! “— цитирует Тарасову “ВсеПроСпорт”.
Тарасова: «Уверена, в 2025 году нас допустят на международные соревнования»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась с пожеланиями к спортсмена в преддверии наступления 2025 года.
«Российским спортсменам желаю в новом году не опускать руки и продолжать тренироваться, добиваться личных рекордов.