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«Я просто от него в шоке». Жулин назвал одного из самых стабильных фигуристов России

Советский и российский фигурист олимпийский чемпион 2002 года в танцах на льду Александр Жулин и двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева высказались о фигуристе Владиславе Дикиджи.

Источник: Чемпионат.com

Жулин: Влад Дикиджи — может, у меня предвзятое отношение, — один из самых стабильных вообще людей [в нашем фигурном катании]. Я просто от него в шоке, именно от того, как он катается чисто. У него вот эта техника четверного лутца и флипа, смотришь и просто не понимаешь, как вообще это можно сорвать.

Медведева: Мне кажется, у него хороший баланс техники и компонентов. Жулин: Ему есть где добавлять в компонентах, — сказали спикеры на шоу «Каток».

Напомним, ранее на чемпионате России — 2025 Дикиджи одержал уверенную победу с результатом 297,10. Вторым стал Глеб Лутфуллин (283,02). Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко (281,65).