«Я просто от него в шоке». Жулин назвал одного из самых стабильных фигуристов России

Жулин: Влад Дикиджи — может, у меня предвзятое отношение, — один из самых стабильных вообще людей [в нашем фигурном катании]. Я просто от него в шоке, именно от того, как он катается чисто. У него вот эта техника четверного лутца и флипа, смотришь и просто не понимаешь, как вообще это можно сорвать.
Медведева: Мне кажется, у него хороший баланс техники и компонентов. Жулин: Ему есть где добавлять в компонентах, — сказали спикеры на шоу «Каток».
Напомним, ранее на чемпионате России — 2025 Дикиджи одержал уверенную победу с результатом 297,10. Вторым стал Глеб Лутфуллин (283,02). Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко (281,65).