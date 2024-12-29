«Я просто от него в шоке». Жулин назвал одного из самых стабильных фигуристов России

Жулин: Влад Дикиджи — может, у меня предвзятое отношение, — один из самых стабильных вообще людей [в нашем фигурном катании]. Я просто от него в шоке, именно от того, как он катается чисто. У него вот эта техника четверного лутца и флипа, смотришь и просто не понимаешь, как вообще это можно сорвать.