Магия штаба Тутберидзе снова в действии. С ней не могут ничего поделать русские фигуристки, удивлявшие в сезоне

За последние несколько сезонов женское одиночное катание сильно просело по уровню и общему напряжению. Во многом это связано с технической революцией, когда наши спортсменки начали первыми исполнять ультра-си, и была настоящая борьба элементов. Сейчас же все изменилось. Это видно и по недавнему чемпионату России.
В первую очередь надо отметить, что большая часть звезд на данный момент не выступает — никто не объявил окончательно о завершении карьеры, но всем понятно, что эти фигуристки вряд ли вернутся в большой спорт. У многих травмы, которые не позволят делать те вещи, которые приносили успех.
Начало этого сезона показало разнообразие сборной. Этапы Гран-при выигрывали и без ультра-си. Казалось, что на первый план вышла чистота и красота катания. Только вот на чемпионате страны, который сейчас является главным турниром сезона, все вернулось к изначальному сценарию. На пьедестал попали только спортсменки, которые чисто приземлили четверные прыжки в произвольной программе. Что не менее важно, уже 10 лет подряд этот старт выигрывают ученицы Этери Тутберидзе.
Сейчас в этой тренерской группе один лидер — Аделия Петросян. У нее не всегда получалось собраться в начале сезона и показать свой максимум, были ошибки и срывы элементов. Софья Акатьева все еще не восстановилась после травмы, а Дарья Садкова только вышла из юниоров и пока нестабильна. Получается интересная ситуация, когда штаб Тутберидзе не доминировал на протяжении всей серии Гран-при. Хотя все привыкли к большому количеству ярких спортсменок из одной команды, которые соревновались только между собой.
Последние сезоны в России доказали, что фигуристки без четверных также могут выигрывать медали на крупных стартах, но на чемпионате страны этого не произошло. Безусловно, был шанс и у Анны Фроловой, и у Софьи Муравьевой, но все сильно упирается в стабильность и чистоту. На турнире в этом году сильно выросли ставки, когда стало известно о возможности отобраться на Олимпиаду, из-за чего общее настроение стало более нервным.
Софье Муравьевой не хватило всего 0,02 балла, чтобы выиграть бронзу. Она допускала мелкие неточности, что стало фатальным для этой спортсменки. К тому же она пока потеряла свой фирменный тройной аксель. У Анны Фроловой не самый мощный набор элементов, но она всегда брала катанием, уровнями непрыжковых элементов и стабильностью, а в Омске, когда появился шанс попасть на пьедестал, в ее выступлениях чувствовалась неуверенность и зажатость, из-за которой вылезли недочеты.
Одна из лучших катальщиц сборной Ксения Синицына год назад была бронзовым призером чемпионата России, а в этом сезоне никак не может показать чистые прокаты. Ей удалось лишь попасть в десятку, ошибки на прыжках ее преследуют. То ли это последствия травмы, то ли болезнь роста. Но, к сожалению, ни на одном из турниров Синицына не напоминала себя прежнюю.
Ситуация с выбором кандидатов в Пекин на отборочный этап становится сложнее. Например, Анна Фролова сейчас одна из самых сбалансированных фигуристок в сборной, с хорошим катанием и уровнями, но на международной арене ее не будут оценивать так же щедро. В очной борьбе она точно проиграет Каори Сакамото, ведь россиянка не выступала на международной арене по взрослым. Тем более чемпионат России показал, что может быть на крупном и серьезном турнире — глупые ошибки из-за нервозности.
Получается, даже в момент кризиса элементы ультра-си имеют решающее значение. С ошибками в прокате они дают намного больше, чем тройные с неточностями и грязью. Плюс девушки из штаба Тутберидзе снова показали магию этой тренерской группы. В пиковый момент все сумели собраться.
Алена Волкова