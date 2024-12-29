Магия штаба Тутберидзе снова в действии. С ней не могут ничего поделать русские фигуристки, удивлявшие в сезоне

Сейчас в этой тренерской группе один лидер — Аделия Петросян. У нее не всегда получалось собраться в начале сезона и показать свой максимум, были ошибки и срывы элементов. Софья Акатьева все еще не восстановилась после травмы, а Дарья Садкова только вышла из юниоров и пока нестабильна. Получается интересная ситуация, когда штаб Тутберидзе не доминировал на протяжении всей серии Гран-при. Хотя все привыкли к большому количеству ярких спортсменок из одной команды, которые соревновались только между собой.