Психологу начали угрожать после слов о хитрости Загитовой: «Еще раз против Алины что-то скажешь — пожалеешь!»

На этой неделе стало известно, что президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку Загитовой на грант почти в 75 миллионов рублей. Целью, заявленной в проекте Загитовой, было названо «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся ледовое шоу “Алые паруса” по мотивам одноименной повести-феерии Александра Грина “Алые паруса”. Размер запрашиваемого гранта — 74 798 618 рублей при нулевом софинансировании.
Комментируя данную ситуацию, Маремпольская в числе прочего сказала: «Такого себе не позволяли даже Плющенко, Навка и Авербух! У них запросы поскромнее — цифры в 29 и 22 миллиона и 20 процентов от всех запланированных расходов. А у Загитовой сумма больше 70 миллионов! Алина думает так — дайте мне вот эти средства и я на них все сделаю! Так во взрослой жизни не работает. Она не ведет себя как ребенок, здесь нет юношеского максимализма. В случае Загитовой это, скорее всего, хитрая прямолинейность. Авось у меня получится запросить эти деньги! Авось мне повезет! Об обиде и детском поведении речи не идет — Загитова уже давно взрослая девушка, у которой выработалась прямолинейная хитрость».
После данного комментария психологу начали поступать угрозы, об этом Татьяна рассказала в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
«После комментария об Алине Загитовой и ее истории с грантом мне стали писать странные люди. В мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения, что якобы я позорю Алину Загитову, что-то говорю неправильно, ставили под сомнение мой профессионализм. Одна из девушек была самой активной. Какая-то журналистка с надутыми губами в очках была очень агрессивной! Записывала видео, аудио, всячески меня обзывала и сказала, что как психолог я — полный отстой. С ее стороны было еще много разных выражений. Сказала: “Еще раз против Алины что-то скажешь — пожалеешь!” Я сразу же ее удалила и заблокировала. Просто не понимаю, почему такая негативная реакция у людей. Это правда очень странно. Я как психолог сказала все так, как есть. Похоже, не все любят правду».